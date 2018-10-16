البشير يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين السودان وجنوب أفريقيا

الخرطوم (أ ش أ)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، عمق العلاقات التاريخية بين بلاده وجمهورية جنوب أفريقيا، مشيراً إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة مجالي الزراعة والتعدين.

وقال البشير - خلال لقائه نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا دافيد مابوزا، اليوم الثلاثاء بالخرطوم - إن السودان حريص على إكمال عملية السلام المؤسسي في دولة جنوب السودان.

ودعا البشير إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في دولة الجنوب، مرحبا بدور دولة جنوب أفريقيا، لخبرتها الطويلة في هذا المجال.

من جانبه، قال دافيد مابوزا - عقب اللقاء - إن بلاده تتعهد بدعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتثمن الجهود التي بذلها الرئيس البشير، وتشيد بالدور الذي اضطلع به القادة في الإقليم تجاه عملية السلام في دولة الجنوب.

وأفاد مابوزا بأنه اطمأن خلال لقائه بالرئيس البشير، على أن عملية السلام بدولة الجنوب تسير وفق ما هو مخطط لها.

واختتم نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، اليوم، زيارة استغرقت يومين إلى السودان، التقى خلالها بالرئيس السوداني، ونائبه الأول، وعدد من المسئولين بالدولة، وبحث العلاقات الثنائية، وسير عملية السلام بجنوب السودان.