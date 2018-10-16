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موسكو: محادثات بوتين وترامب في نوفمبر المقبل لم تناقش بعد

06:34 م الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
موسكو: محادثات بوتين وترامب في نوفمبر المقبل لم تناقش بعد

يوري أوشاكوف

موسكو (أ ش أ)

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن مسألة عقد محادثات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في باريس يوم 11 نوفمبر المقبل "لم تناقش بعد".

وأضاف أوشاكوف - خلال مؤتمر صحفي، ردا على احتمالية أن يتباحث بوتين وترامب خلال حضورهما احتفالات باريس - "لا.. مسألة عقد المباحثات بين الرئيسين لم تناقش بعد".

يذكر أنه سبق وأفاد أوشاكوف بأن بوتين يخطط لزيارة باريس يوم 11 نوفمبر المقبل للمشاركة في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

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