ترامب يهدد بوقف المساعدات عن هندوراس في حال عدم وقف قافلة مهاجرين

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على هندوراس أن توقف قافلة من المهاجرين المتجهين شمالا، وإلا ستقطع واشنطن المساعدات إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "لقد أبلغت الولايات المتحدة رئيس هندوراس بقوة أنه إذا لم يتم إيقاف القافلة الكبيرة من الأشخاص المتجهين إلى الولايات المتحدة وإعادتها إلى هندوراس ، فلن يتم تقديم المزيد من الأموال أو المساعدات إلى هندوراس اعتبارا من الآن".

ويمثل هذا هو أحدث استخدام للتهديد بحجب المساعدات كسلاح سياسي من قبل إدارة ترامب.

كما حذر ترامب هندوراس في وقت سابق من العام الجاري من تداعيات قافلة أخرى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة قبل أن تتفرق في نهاية المطاف.

وتابعت وسائل الإعلام الأمريكية أحدث قافلة قادمة من الجنوب ، وذكرت أن حوالي 3000 شخص انضموا إليها. وتفيد أخر التقارير بأن القافلة تتحرك صوب جواتيمالا.