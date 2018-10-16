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"جوجل" لن تشارك في مؤتمر للاستثمار بالسعودية

06:42 ص الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
"جوجل" لن تشارك في مؤتمر للاستثمار بالسعودية

جوجل

(رويترز)

انضمت شركة "جوجل" عملاق التكنولوجيا الأمريكي، أمس الاثنين، إلى شركات أعلنت أنها لن تحضر مؤتمرًا للاستثمار ينعقد في السعودية هذا الشهر.

وتزايدت الضغوط على الرياض منذ اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي شوهد للمرة الأخيرة وهو يدخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر.

وقالت "جوجل" في بيان صحفي، إن ديان جرين الرئيسة التنفيذية لـ"جوجل كلاود" لن تحضر مبادرة مستقبل الاستثمار التي من المقرر أن تبدأ في الرياض يوم 23 أكتوبر.

ولم تقدم جرين سببًا لذلك وامتنع متحدث عن تقديم تفاصيل.

وقال قادة أعمال آخرون أعلنوا عدم مشاركتهم في المؤتمر، ومن بينهم دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ"أوبر"، إنهم يشعرون بالقلق حيال اختفاء خاشقجي.

وأعلنت جوجل هذا العام أنها ستعمل مع وكالة سعودية لافتتاح 5 مراكز للابتكار في المملكة لتدريب المواهب الطموحة في مجال التكنولوجيا.​

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