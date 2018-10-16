"CNN" تنشر أول تعليق من أسرة "جمال خاشقجي" منذ اختفائه

(مصراوي):

طالبت أسرة الإعلامي السعودي "جمال خاشقجي"، في أول بيان لها منذ اختفائه، في 2 أكتوبر الجاري، بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في "موته"، بحسب البيان الذي حصلت "CNN" على نسخة منه.

وقالت الأسرة في بيانها: "نحن نتابع، بحزن وبقلق، الأنباء المتضاربة بشأن مصير والدنا بعد فقدان الاتصال معه، قبل أسبوعين، عندما اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. إن عائلتنا مصدومة، وتتوق إلى أن نكون سوية في هذا الوقت المؤلم".

وأضافت الأسرة أن: "المسؤولية الأخلاقية والقانونية القوية التي غرسها والدنا فينا تلزمنا بالدعوة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف موته". وأعربت الأسرة عن امتنانها "لجميع أولئك الذين احترموا خصوصيتنا خلال هذه الاوقات الصعبة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إنه استنتج من الحديث الذي دار بينه وبين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، أن "قتلة مارقين" قد يكونوا مسؤولين عن مقتل خاشقجي، الذي اختفى في 2 أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. وأمر ترامب، وزير خارجيته، مايك بومبيو، بالتوجه إلى السعودية للقاء الملك سلمان، وبحث قضية اختفاء جمال خاشقجي.​