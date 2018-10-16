مصادر لصحيفة سعودية: المملكة تستدعي 15 شخصًا كانوا بتركيا وقت اختفاء خاشقجي

القاهرة - مصراوي:

تبدأ السلطات السعودية في استدعاء بعض الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم في وسائل الإعلام التركية، والتي زعمت احتمالية تورطهم في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة "إيلاف" السعودية ومقرها لندن، الإثنين، أن معلومات موثوقة أشارت إلى أن السلطات السعودية ستشرع في استدعاء بعض من تداولت وسائل الإعلام التركية أسماءهم في حادثة اختفاء خاشقجي في تركيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك سيكون من أجل الاستفسار عن سبب تواجدهم في إسطنبول في التوقيت نفسه الذي يتقاطع مع آخر ظهور علني لخاشقجي.

وتداولت مواقع محلية تركية صور لخمسة عشر سعودياً دخلوا تركيا وغادروها في يوم اختفاء خاشقجي، مشيرة إلى احتمالية تورطهم في قضية الصحفي السعودي البارز.

وتابعت "إيلاف" أن المعلومات ذكرت الرياض ستبدأ إجراءات استدعاء للتحقق من صحة المزاعم حول تورطهم في اختفاء خاشقجي.

وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مسؤولًا سعودياً على صلة بالتحقيقات الجارية حول اختفاء خاشقجي أكد أن "نتائج التحقيق الداخلي بشأن القضية سيُعلن عنها قريبًا".

وأفاد المسؤول -الذي لم تُسمه الشبكة الأمريكية- بأن مرسومًا ملكياً صدر يوم الجمعة الماضي، وجّه المُدعي العام بإجراء تحقيق داخلي في قضية خاشقجي بناء على معلومات استخباراتية مشتركة مع السعودية من قبل تركيا.

وبينما يواصل فريق التحقيق المشترك التعاون على الأرض، قال السؤول السعودي إن "القيادة شعرت أن هناك حاجة لإجراء تحقيق داخلي للتأكد من عدم ترك أي جهد لإيجاد الحقيقة وراء اختفاء خاشقجي".

وبرز اسم صحيفة إيلاف في أوقات سابقة مع نشرها لحوار مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت، في نوفمبر من العام الماضي.

وأتبعت ذلك بحوار آخر مع وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في ديسمبر الماضي. واعتبرتها صحيفة هآرتس العبرية آنذاك أنها باتت طريق المسئولين الإسرائيليين حينما يريدون الحديث مع الرياض.