أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

حول العالم في 24 ساعة: تركيا تفتش القنصلية السعودية في إسطنبول

01:00 ص الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: تركيا تفتش القنصلية السعودية في إسطنبول

أرشيفية

القاهرة - (مصراوي):

شهد العالم أمس الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها قرار بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، وإقالة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر وإحالته للتحقيق، وتصنيف واشنطن لحزب الله ضمن 5 جماعات للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

تركيا إسطنبول القنصلية السعودية أحمد بن دغر عبدربه منصور هادي اليمن جيف سيشنز

الخبر التالى:

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب فرنسا إلى 12 قتيلا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان