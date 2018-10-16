حول العالم في 24 ساعة: تركيا تفتش القنصلية السعودية في إسطنبول

القاهرة - (مصراوي):

شهد العالم أمس الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها قرار بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، وإقالة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر وإحالته للتحقيق، وتصنيف واشنطن لحزب الله ضمن 5 جماعات للجريمة المنظمة العابرة للحدود.