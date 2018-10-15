إصابة 24 فلسطينيًا برصاص بحرية الاحتلال شمال غرب غزة

القاهرة - مصراوي:

أصيب 24 فلسطينيًا بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الإثنين، إثر قمع جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة سلمية على مقربة من الحدود شمال غرب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "وفا" الفلسطينية، نقلًا عن مصادر طبية، بإصابة 24 مواطنًا برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق، جراء مهاجمة جنود الاحتلال حشود المواطنين المشاركين في المسيرة.

وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيي الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والشفاء غرب مدينة غزة.