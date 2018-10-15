أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

إصابة 24 فلسطينيًا برصاص بحرية الاحتلال شمال غرب غزة

07:26 م الإثنين 15 أكتوبر 2018
إصابة 24 فلسطينيًا برصاص بحرية الاحتلال شمال غرب غزة

صورة ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

أصيب 24 فلسطينيًا بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الإثنين، إثر قمع جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة سلمية على مقربة من الحدود شمال غرب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "وفا" الفلسطينية، نقلًا عن مصادر طبية، بإصابة 24 مواطنًا برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق، جراء مهاجمة جنود الاحتلال حشود المواطنين المشاركين في المسيرة.

وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيي الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والشفاء غرب مدينة غزة.

الغاز المسيل للدموع الرصاص الحي الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية قطاع غزة فلسطين

الخبر التالى:

ماكرون يحذر: مستعدون لجميع سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان