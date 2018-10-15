ماكرون يحذر: مستعدون لجميع سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد

باريس (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده مستعدة لجميع خيارات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك عقب لقاء ماكرون مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الإثنين، في باريس.

ومن بين هذه السيناريوهات، وفقا لتصريحات حكومية سابقة في فرنسا، أيضًا احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية تنظم عملية الخروج.

وكانت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد منيت بانتكاسة مطلع الأسبوع الجاري.

وفي ضوء ذلك أعلن ماكرون أنه يريد التحدث مساء اليوم الاثنين، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يؤمن بـ "الذكاء الجماعي" مضيفا: "أعتقد أن باستطاعتنا المضي قدما".

تضاءلت اليوم الاثنين فرص توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن خروج المملكة من الكتلة الأوروبية خلال القمة الحاسمة ،التي يعقدها الاتحاد الأسبوع الجاري، وذلك بعد فشل محادثات محمومة جرت مؤخرا في إحراز تقدم.

ولكن الجانبين يعملان على اتفاق للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس دون ترتيبات انتقالية.

ولكن النقطة الشائكة الرئيسية هي ما يطلق عليه "الستار الحاجز" الذي يرمي إلى إبقاء الحدود مفتوحة على جزيرة أيرلندا.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني، في لوكسمبورج حيث كان يلتقي نظرائه الـ27 بالتكتل: "نريد أن نرى نتيجة تهدئ الاعصاب تسمح لنا بالتقدم في خروج ناجح ومنطقي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "مازالت أفكر في أنه ممكن فعل هذا ،ولكن من الواضح أن الأمر سيستغرق وقتا أطول مما كان يأمل الكثيرون".

ومن ناحية، أخرى صرح ليو فارادكار، رئيس الوزراء الايرلندي في دبلن، بأنه يتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروجها في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، حسبما نقلت عنه صحيفة "أيريش تايمز".

وتختلف لندن وبروكسل بشأن كيفية منع عودة الحدود التي تخضع لقيود مشددة بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا.

وتمثل حرية التجارة والتنقل أهم بند باتفاق سلام أيرلندي أنهى عقودا من الصراع.

وفي وقت لاحق من اليوم، تلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كلمة أمام البرلمان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن مكتبها صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، اليوم إن التكتل مستعد لكل السيناريوهات.

وأضاف: "في حين أننا نعمل بكد للتوصل لصفقة، فإن استعداداتنا للعمل الطارئ تتواصل وتتعزز".