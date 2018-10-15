بريطانيا تخصص 12 مليون استرليني لدعم التعليم في مصر

القاهرة - مصراوي:

اعلنت المملكة المتحدة اليوم عن تخصيصها صندوق بمبلغ 12 مليون جنيه إسترليني لدعم الإصلاح التعليمي في مصر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن اليونيسيف فإن بريطانيا ستمنح مبلغًا قدره 12 مليون جنيه إسترليني لدعم الإصلاح التعليمي في مصر من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وسيتضمن صندوق المملكة المتحدة الدعم لتدريب المُعلِّمين من خلال البرنامج التعليمي الرائد التابع للوزارة، وأيضًا الدعم لتعليم الأطفال عبر مختلف المحافظات في الدولة.

هذا وقد صرح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت – –قائلاً: "أنا فخور لتولي المملكة المتحدة الصدارة للمرة الثانية في دعم تطوير مصر ونموها. إن هذا الصندوق يُرسل رسالة دعم عالمية للأجيال المستقبلية بهذه الدولة وسيساعد الحكومة المصرية على تحويل رؤيتها في الإصلاح التعليمي إلى حقيقة".

وصرَّح السفير البريطاني في مصر السير "جيفري آدامز" قائلاً: "إن الاستثمار في الشباب المصري هو استثمار في مستقبل مصر، ويتمتع التعليم بأهمية محورية في هذا الصدد. ولهذا السبب، تلتزم المملكة المتحدة بدعم مصر في تنفيذ خططها في الإصلاح التعليمي بحيث يتم تسليح الطلاب المصريين في جميع أنحاء البلاد بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها من أجل النجاح".