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    ألمانيا تبدأ في ترحيل مغربي مدان في هجمات سبتمبر

    01:16 م الإثنين 15 أكتوبر 2018
    ألمانيا تبدأ في ترحيل مغربي مدان في هجمات سبتمبر

    أرشيفية لهجمات 11 سبتمبر

    هامبورج - (د ب أ):

    بدأت السلطات الألمانية اليوم الاثنين في ترحيل المغربي منير المتصدق المدان بالمشاركة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

    وعلم مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السلطات قامت بإخراج المتصدق من سجن "فولسبوتل" في هامبورج ونقله على متن مروحية إلى مطار هامبورج استعدادا لترحيله لموطنه المغرب.

    وكان المتصدق في سجن فولسبوتل بعد أن تمت إدانته بتقديم الدعم لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة 15 عاما. وتنتهي مدة السجن العادية للمتصدق في نوفمبر المقبل.

    ألمانيا السلطات الألمانية هجمات 11 سبتمبر سجن فولسبوتل المغرب مطار هامبورج

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