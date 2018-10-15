وزير خارجية العراق لـ"الأسد": دمشق وبغداد انتصرا على الإرهاب

القاهرة – (مصراوي):

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري إن سوريا سيصبح لها دورًا في المنطقة أكثر من أي وقت سابق.

وأوضح الجعفري، خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد له ووفد عراقي رسمي، في دمشق اليوم الاثنين، أن "سوريا التي تمتلك ارثاً تاريخياً وحضارياً، وبعد اقترابها من تحقيق النصر على الإرهاب، سيكون لها دور في المنطقة أكثر من أي مرحلة سابقة".

وأضاف الوزير العراقي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن "الظروف الإقليمية والدولية تتغير ايجابياً تجاه ما يحصل في سوريا والعراق والسبب هو مشروعية القضية التي يدافع عنها الشعبان الشقيقان، مما يتطلب العمل من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات وتكريسها لنهوض البلدين والمنطقة ععمومًا".

من جانبه قال الرئيس السوري إن "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب في سوريا والعراق هي انتصارات مشتركة لأن الساحة في البلدين واحدة امتزجت فيها دماء الأبطال الذين صنعوا هذه الانتصارات في كلا البلدين".

وشدد الأسد على أهمية النهوض بالعلاقات التاريخية السورية العراقية وتعزيزها، خصوصاً على المستوى الشعبي.

وتابع "على الرغم من الظروف الأمنية التي شهدها البلدان، ورغم كل المحاولات الخارجية لمنع تطوير العلاقات الثنائية، إلا أنه كان هناك دائماً تنسيق على مختلف المستويات وفهم مشترك إزاء ما يحصل في المنطقة والعالم".

واتفق الجانبان السوري والعراقي على على تكثيف العمل من أجل فتح المعابر الحدودية بين البلدين بما يساهم في توسيع آفاق التعاون بينهما.

وكانت سوريا اتفقت مع الأردن على فتح المعبر الحدودي بين البلدين رسميا أمام المدنيين وحركة التجارة يوم الاثنين بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أعوام.

وأبلغ مسؤول على الجانب الأردني من الحدود في جابر رويترز أن معبر نصيب الحدودي فُتح الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). وحتى الساعة 11:15 صباحا لم ير مراسل رويترز أي حركة مرور عبر الحدود سوى رجل أعمال سوري ومجموعة من التجار الأردنيين الذين عبروا إلى الجانب السوري.

وذكرت وكالة بترا الأردنية الرسمية للأنباء في وقت مبكر يوم الاثنين أن الأردن وسوريا اتفقا على فتح الحدود أمام الجميع رغم تصريحات سابقة جاء فيها أنه لن يسمح بعودة حركة المرور الطبيعية إلا في موعد لاحق.

وقال عماد الريالات مدير المعبر لرويترز ”جاهزون بجهوزية تامة لاستقبال المسافرين وحركة نقل البضائع. نتوقع أن تكون حركة بطيئة الآن في البداية لكن في الأيام القادمة رح يصير حركة مسافرين أكبر وتعود طبيعية“.

واستعادت الحكومة السورية المنطقة حول معبر نصيب الحدودي مع الأردن في يوليو خلال هجوم مدعوم من روسيا لطرد مقاتلي المعارضة من معقلها في جنوب غرب سوريا.

وبدأت الحرب الأهلية في سوريا منذ أكثر من سبع سنوات، وتسببت في مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد ونزوح ملايين السوريين داخليا وخارجيا.

وتسبب إغلاق المعبر في 2015 في قطع طريق عبور مهم لمئات الشاحنات التي تنقل البضائع يوميا بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في معاملات تجارية بمليارات الدولارات سنويا.

ومنذ ذلك الحين كان المعبر الحدودي الوحيد لسوريا الذي يعمل بشكل طبيعي مع لبنان.

وسيكون تشغيل المعبر مهما أيضا للبنان، الذي يعتمد على سوريا في الاتصال البري بكل الدول الأخرى لأن حدوده الأخرى مع إسرائيل التي لا تربطها به أي علاقات.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي السوري الجانب السوري من الحدود خاويا تقريبا إلا من مركبتين. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن ترتيبات فتح المعبر اكتملت.

وقالت وكالة بترا ”يسمح للمواطن الأردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة أو مسافر عادي كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية السورية“.

وأضافت أن على السوريين الذين يدخلون الأردن الحصول على موافقة أمنية مسبقة من السلطات الأردنية.