موجة غبار وأتربة تغطي سماء الكويت

الكويت - (أ ش أ):

ضربت سماء الكويت، صباح اليوم الاثنين، موجة غبارية مصحوبة برياح شديدة، فيما حذرت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين من انخفاض مستوى الرؤية أثناء القيادة، أو القيام برحلات بحرية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي – في بيان صحفي – إن الكويت تتأثر حاليًا بحالة من عدم الاستقرار في الطقس، لنشاط الرياح الشمالية المثيرة للغبار، والتي تزيد سرعتها عن 60 كيلومترًا في الساعة، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية.

وأضاف أن الرياح يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر، وارتفاع في مستوى موج البحر لأكثر من 7 أقدام، متوقعًا أن تشهد الأحوال الجوية تحسنًا تدريجيًا مع الساعات المتأخرة من الليل؛ حيث تقل السحب وتنحصر فرص هطول الأمطار تدريجيًا.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين قائدي السيارات إلى توخي الحيطة والحذر، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق، خاصة المكشوفة، نتيجة موجة الغبار التي تشهدها الكويت حاليًا.