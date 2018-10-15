في ألمانيا... طفلة تتسبب في خسائر بنحو 30 ألف يورو بعدما وضعها والدها على عجلة القيادة

ألمانيا - (د ب أ):

تسببت طفلة عامان في خسائر بقيمة نحو 30 ألف يورو بعد أن وضعها والدها على عجلة القيادة في سيارته بمدينة ليهستن الألمانية.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين أن الأب كان يريد إخراج شيئا من سيارته، ووضع ابنته خلال ذلك على مقعد القيادة.

وفي لحظة غفلة من الأب، حررت الطفلة مساء أمس الأحد المكبح الإلكتروني للسيارة، ما أدى إلى سير السيارة في الشارع المنحدر واصطدامها بسيارتين حتى توقفت عند أحد الأسوار.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، إلا أنه تسبب في خسائر مادية بالسيارات والسور تقدر بنحو 30 ألف يورو.