أكثر الكلمات إنتشاراً

مشروع جنة هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

مدينة إسبانية تضع نظاما غذائيا لسكانها لخفض أوزانهم

07:54 ص الإثنين 15 أكتوبر 2018
مدينة إسبانية تضع نظاما غذائيا لسكانها لخفض أوزانهم

ارشيفية

مدريد - (أ ش أ):

قرر المسؤولون في وزارة الصحة الإسبانية، إخضاع سكان مدينة "نارون" الإسبانية، البالغ عددهم 4 آلاف، إلى نظام غذائي صارم لفقد الكيلوجرامات الزائدة بإجمالي 100 ألف كيلوجرام لمجمل السكان على الأقل وحتى مطلع 2020، بعد أن لاحظوا أن نسبة البدانة في المدينة هي الأعلى بالمقارنة بالمدن الإسانية الأخرى.

ووضعت وزارة الصحة الإسبانية ضوابط لإلزام أصحاب المطاعم لتقديم غذاء متوازن، كما فرضت على مدراس المدينة تخصيص ساعة للأنشطة الرياضية لطلابها يوميًا، بالإضافة إلى قيام الأطباء بالكشف الطبى كل 3 أشهر على المواطنين وطلاب المدارس. ​

هذا المحتوى من

وزارة الصحة الإسبانية مدينة نارون الإسبانية نظام غذائي الأنشطة الرياضية الكشف الطبى طلاب المدارس اسبانيا

الخبر التالى:

الرئيس الصيني يلتقى رئيس الوزراء الهندي بالأرجنتين في نوفمبر المقبل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان