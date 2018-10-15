مدينة إسبانية تضع نظاما غذائيا لسكانها لخفض أوزانهم

مدريد - (أ ش أ):

قرر المسؤولون في وزارة الصحة الإسبانية، إخضاع سكان مدينة "نارون" الإسبانية، البالغ عددهم 4 آلاف، إلى نظام غذائي صارم لفقد الكيلوجرامات الزائدة بإجمالي 100 ألف كيلوجرام لمجمل السكان على الأقل وحتى مطلع 2020، بعد أن لاحظوا أن نسبة البدانة في المدينة هي الأعلى بالمقارنة بالمدن الإسانية الأخرى.

ووضعت وزارة الصحة الإسبانية ضوابط لإلزام أصحاب المطاعم لتقديم غذاء متوازن، كما فرضت على مدراس المدينة تخصيص ساعة للأنشطة الرياضية لطلابها يوميًا، بالإضافة إلى قيام الأطباء بالكشف الطبى كل 3 أشهر على المواطنين وطلاب المدارس. ​