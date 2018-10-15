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الرئيس الصيني يلتقى رئيس الوزراء الهندي بالأرجنتين في نوفمبر المقبل

08:54 ص الإثنين 15 أكتوبر 2018
الرئيس الصيني يلتقى رئيس الوزراء الهندي بالأرجنتين في نوفمبر المقبل

الرئيس الصيني و رئيس الوزراء الهندي

نيودلهي - (أ ش أ):

يلتقى الرئيس الصيني شي جين بينج، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في الأرجنتين خلال نوفمبر المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين.

صرح بذلك سفير الصين لدى الهند لو تشاو هوي اليوم الاثنين.

وقال لو، في كلمة له خلال تدشين أول برنامج تدريب مشترك بين الصين والهند للدبلوماسيين الأفغان نقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية، إن كلا من الصين والهند ضد الإرهاب، وأن لديهما الكثير من المصالح المشتركة وخاصة في أفغانستان.

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الرئيس الصيني رئيس الوزراء الهندي الأرجنتين ناريندرا مودي شي جين بينج قمة مجموعة العشرين

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