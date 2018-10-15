في داغستان: أبلغ عن متطرفين لتحصل على هاتف ذكي هدية

"بي بي سي"

تعرض السلطات في منطقة مضطربة بجنوب روسيا، هواتف ذكية كمكافأة لكل من يُبلغ عن مواد ذات محتوى متطرف على الإنترنت.

وأنشأت السلطات في داغستان موقعًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين تسجيل رسائل تحذير بشأن "منشورات تروج للإرهاب أو تحرض على الكراهية الدينية أو العرقية"، مع مكافأة أكثر المساهمين بهاتف ذكي من طراز "أيفون إس إي"، ومن يأتون في المراكز التالية بهواتف ذكية صينية، بحسب تقرير نشره موقع "كافاز-أوزيل" الإخباري.

ويمكن لأي شخص مهتم بهذا الأمر إرسال روابط إلى موقع "الخط الساخن" في سرية تامة.

ويتم تمرير أي معلومة تبدو خطيرة إلى الشرطة بعد تقييمها من قبل متخصصين في مكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلنته لجنة الشؤون الدينية في داغستان الأسبوع الماضي.

وعلى الفور، جعل الإعلان عن المكافآت من هذا الموقع الإلكتروني حديث الساعة في وسائل الإعلام المحلية، بالرغم من أن الموقع قد تأسس في شهر أبريل الماضي بإشراف نائب وزير الاتصالات آنذاك، سيرجي سينجاريف.

وكشف سيرجي عن الأمر أثناء لقاء مع مجموعة من تلاميذ المدارس بمناسبة تدشين حملة تهدف إلى "تشجيع الشباب على المساعدة في جعلنا كلنا أكثر أمانًا" في المنطقة التي تشترك في الحدود مع الشيشان بمنطقة شمال القوقاز.

ويمكن لمن لا يعجبهم الطرازات المتاحة من الهواتف الذكية الفوز بلوح تنقّل إلكتروني Hoverboard، بحسب موقع "غراني" الإخباري.