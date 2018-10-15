أكثر الكلمات إنتشاراً

مشروع جنة هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

في داغستان: أبلغ عن متطرفين لتحصل على هاتف ذكي هدية

07:43 ص الإثنين 15 أكتوبر 2018
في داغستان: أبلغ عن متطرفين لتحصل على هاتف ذكي هدية

يشجع الموقع المواطنين على الإبلاغ عن المحتويات الم

"بي بي سي"

تعرض السلطات في منطقة مضطربة بجنوب روسيا، هواتف ذكية كمكافأة لكل من يُبلغ عن مواد ذات محتوى متطرف على الإنترنت.

وأنشأت السلطات في داغستان موقعًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين تسجيل رسائل تحذير بشأن "منشورات تروج للإرهاب أو تحرض على الكراهية الدينية أو العرقية"، مع مكافأة أكثر المساهمين بهاتف ذكي من طراز "أيفون إس إي"، ومن يأتون في المراكز التالية بهواتف ذكية صينية، بحسب تقرير نشره موقع "كافاز-أوزيل" الإخباري.

ويمكن لأي شخص مهتم بهذا الأمر إرسال روابط إلى موقع "الخط الساخن" في سرية تامة.

ويتم تمرير أي معلومة تبدو خطيرة إلى الشرطة بعد تقييمها من قبل متخصصين في مكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلنته لجنة الشؤون الدينية في داغستان الأسبوع الماضي.

وعلى الفور، جعل الإعلان عن المكافآت من هذا الموقع الإلكتروني حديث الساعة في وسائل الإعلام المحلية، بالرغم من أن الموقع قد تأسس في شهر أبريل الماضي بإشراف نائب وزير الاتصالات آنذاك، سيرجي سينجاريف.

وكشف سيرجي عن الأمر أثناء لقاء مع مجموعة من تلاميذ المدارس بمناسبة تدشين حملة تهدف إلى "تشجيع الشباب على المساعدة في جعلنا كلنا أكثر أمانًا" في المنطقة التي تشترك في الحدود مع الشيشان بمنطقة شمال القوقاز.

ويمكن لمن لا يعجبهم الطرازات المتاحة من الهواتف الذكية الفوز بلوح تنقّل إلكتروني Hoverboard، بحسب موقع "غراني" الإخباري.

هذا المحتوى من

داغستان روسيا الإرهاب هواتف ذكية

الخبر التالى:

مدينة إسبانية تضع نظاما غذائيا لسكانها لخفض أوزانهم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان