ترامب: عالم السياسة ملئ بالاحتيال والكذب.. والإعلام غير نزيه

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن عالم السياسية ملئ بالأكاذيب، وذلك بعد مرور عامين على توليه أول منصب رسمي بالانتخاب في الولايات المتحدة.

وفي حواره مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، صرح ترامب: "دائمًا كنت أقول إن أصعب الأشخاص هو رجال العقارات من منهاتن وما إلى ذلك، لكن الآن أقول إنهم أطفال".

وأشار إلى أن الأصعب مراسًا منهم هم "أهل السياسة. عالم السياسة هو الأكثر خبثًا وخداعًا. ملئ بالأكاذيب، والخداع والاحتيال. تعقد صفقة مع أحد الأشخاص ويصبح الأمر كأنك عقدت صفقة مع تلك الطاولة".

وحينما طلبت منه المحاورة بيزلي ستاهل، ضرب مثالا على ذلك، قال الرئيس الأمريكية: "لا أريد إعطاء مثالا. لم يقد أحد على القيام بما أفعله... إنه عالم مخادع. والشئ الذي تعلمته جيدا هو كيف أن وسائل الإعلام غير نزيهة. لم أعلم أبدًا بحجم ذلك".

وطالما هاجم الرئيس الأمريكي عدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية مثل شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز، واعتبرهما مروجي أكاذيب وشائعات.