هل تبدأ أمريكا حربا تجارية مع الصين؟.. ترامب يجيب

كتب - (مصراوي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مسألة الصين أمر مهم جدًا، خاصة عقب فرض رسوم تجارية بلغت قيمتها حوالي 250 مليار دولار، بحسب ما جاء في حوار له مع قناة "سي بي إس" الأمريكية.

وأضاف ترامب، فجر الاثنين، أنه ربما يفرض المزيد من الرسوم التجارية على الصين، مشيرًا إلى أن الصينيين يريدون التفاوض مع أمريكا في هذا الشأن.

وتابع: "لدي كيمياء جيدة مع الرئيس الصيني. لا أعرف ما إذا كان ذلك بالضرورة سيستمر. أخبرت الرئيس الصيني أننا لا يمكننا الاستمرار في أن تحصل الصين على 500 مليار دولار من الولايات المتحدة في شكل تجارة وأشياء أخرى".

كما أشار إلى أنه لا يريد منهم إلا التفاوض على تجارة عادلة، وحينما لفتت المذيعة "ليزلي ستول" إلى أن ذلك "حرب تجارية"، قال ترامب: "تطلقين عليها حربًا، أنا لا أعتبرها كذلك".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس الماضي، بفرض رسوم جمركية على جميع السلع الصينية المُصدرة إلى الولايات المتحدة تقريبًا، والبالغ قيمتها أكثر من 500 مليار دولار سنويًا، ما لم توافق بكين على إجراء تغييرات كبيرة في ممارساتها بشأن الملكية الفكرية وبرامج الدعم الصناعي وهياكل الرسوم وتشتري المزيد من السلع الأمريكية.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن مسؤولي إدارة ترامب منقسمون بشأن مدى الضغط على بكين، لكن يبدو أن البيت الأبيض يعتقد أنه يربح الحرب التجارية في الوقت الذي يتباطأ فيه اقتصاد الصين وتنخفض أسواق الأسهم بها.