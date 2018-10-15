نتنياهو: إسرائيل تحمي دول الجوار من انتشار الإسلام الراديكالي

تل ابيب - (د ب ا)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،اليوم الأحد، إنه بدون إسرائيل ، سوف يكتسح "الإسلام الراديكالي" الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو في تصريحات بالقدس أمام 140 صحفيا أجنبيا: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يزدهر فيها المجتمع المسيحي. ومن دون إسرائيل، فإن الإسلام الراديكالي سيكتسح الشرق الأوسط بسهولة ، فإسرائيل لا تحمي نفسها فحسب ، بل تحمي أيضاً الجوار"، بحسب صحيفة يديعوت احرونوت.

وانتقد نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،معتبرا أنه "يكافئ الإرهابيين"،وقال "إن لدى عباس في كتبه القانونية قاعدة تنص على أنه إذا بيعت أراض لليهود، فسوف يتم إعدامكم".

وفي إشارة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، قال نتيناهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صحح خطأ تاريخيا" .

وفي حديثه عن التهديد الإيراني ، قال نتنياهو: "أعرف أن إيران تسعى إلى ترسيخ نفسها بالقرب من إسرائيل لتدميرها ، فهم يقولون ذلك علانية .ولكننا لن نسمح لهم بالقيام بذلك. نحن نترجم الأقوال إلى أفعال".

وقال نتنياهو "ايران وسعت امبراطوريتها من خلال دول مثل سورية واليمن.لا تعطوا ايران الادوات لتدميرنا."

يشار إلى أن اسرائيل تعلن مرارا بانها لن تسمح لايران بالمتوضع عسكريا في سورية، وتشن هجمات ضد اهداف ايرانية في هناك .