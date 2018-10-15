ترامب: لا أريد إنفاق مليارات الدولارات لمواجهة التغير المناخي

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن التغير المناخي "خدعة"، لكنه لا يعلم أنها من صنع الإنسان، وذلك في حواره مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية.

وأضاف في حواره، الذي أذيع الإثنين: "ما أريد أن أقوله إنني لا أريد فقدان مليارات ومليارات الدولارت وفقدان ملايين وملايين الوظائف على هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن هناك تسييس لمسألة أراء العلماء بخصوص التغير المناخي.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو من العام الماضي من اتفاق باريس للمناخ، واصفًا الاتفاقية بأنها تضع أعباء مالية واقتصادية ضخمة على واشنطن.

كانت الولايات المتحدة واحدة من 195 دولة وافقت على الاتفاقية في باريس في ديسمبر 2015 وهي اتفاقية كان للرئيس السابق باراك أوباما دور رئيسي في إبرامها.