أهم التصريحات في 24 ساعة: لن ينال أحد من علاقة السعودية وتركيا

القاهرة – مصراوي

قال الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إنه لن ينال أحد من العلاقات التركية السعودية وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ حربا جديدة ضد الشعب الفلسطيني، وصرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن دمشق باتت على عتبة النصر.