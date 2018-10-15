أبرز عناوين الصحف العالمية: تجارة ترامب مع السعودية عميقة

القاهرة – مصراوي

ركزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على حجم العلاقات التجارية بين الإدارة الأمريكية وبين المملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع الاتهامات الموجهة للرياض في أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، فيما تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار لصحيفة يديعوت أحرونوت عن أن الوقت حان لتوجيه أقوى الضربات لحركة حماس.