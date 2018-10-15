حول العالم في 24 ساعة: الملك سلمان والرئيس التركي يؤكدان على "العلاقة الصلبة" بين البلدين

كتب – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد العاهل السعودي والرئيس التركي على عمق العلاقات بين البلدين، والتفاهم حول قضية جمال خاشقجي، فيما أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ،جمانة غنيمات، اعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين بلادها وسورية، بينما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ربما يخطط للاستقالة من إدارته.