حول العالم في 24 ساعة: الملك سلمان والرئيس التركي يؤكدان على "العلاقة الصلبة" بين البلدين
كتب – مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد العاهل السعودي والرئيس التركي على عمق العلاقات بين البلدين، والتفاهم حول قضية جمال خاشقجي، فيما أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ،جمانة غنيمات، اعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين بلادها وسورية، بينما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ربما يخطط للاستقالة من إدارته.
الخبر التالى:نداء تونس يجدد دعوته إلى إقالة الحكومة لتفادي "الانهيار"
الأخبار المتعلقة
-
تفجير شاحنة مفخخة حاولت استهداف القوات العراقية في قضاء الحويجة
-
يوم حافل في "أزمة خاشقجي": بدأ بتهديد سعودي وانتهى بحديث "الملك والرئيس"
-
تفاصيل اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان لبحث اختفاء خاشقجي
-
الجيش السوري يكبد تنظيم "داعش" قتلى ومصابين في السويداء
-
تهديد سعودي لواشنطن: كارثة اقتصادية عالمية إذا فُرضت عقوبات ضد المملكة
-
تركيا تطلق اسم شخص "مثير للانقسام" على شارع السفارة الأمريكية الجديدة
-
127
-
104
-
79
-
49
-
46
-
41
-
41
-
31
-
26
-
25
إعلان