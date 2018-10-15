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حول العالم في 24 ساعة: الملك سلمان والرئيس التركي يؤكدان على "العلاقة الصلبة" بين البلدين

12:30 ص الإثنين 15 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: الملك سلمان والرئيس التركي يؤكدان على "العلاقة الصلبة" بين البلدين

الملك سلمان والرئيس التركي

كتب – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد العاهل السعودي والرئيس التركي على عمق العلاقات بين البلدين، والتفاهم حول قضية جمال خاشقجي، فيما أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ،جمانة غنيمات، اعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين بلادها وسورية، بينما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ربما يخطط للاستقالة من إدارته.

الجيش السوري داعش أنقرة الولايات المتحدة السفارة الأمريكية ترامب جيمس ماتيس معبر نصيب الحدودي الملك سلمان

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