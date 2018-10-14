تركيا تطلق اسم شخص "مثير للانقسام" على شارع السفارة الأمريكية الجديدة

مصراوي - وكالات

قررت بلدية العاصمة التركية أنقرة إطلاق اسم "مالكوم إكس" على الشارع الذي يتم فيه بناء سفارة الولايات المتحدة الجديدة بالمدينة.

ويعد مالكوم إكس من زعماء الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، لكن هناك انقسام في الشارع الأمريكي حوله لأنه بحسب منتقدين "أثار مشاعر عرقية ومناوئة لأمريكا"، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت بلدية أنقرة في بيان نشرته وكالة الأناضول للأنباء يوم السبت "أطلق على الشارع اسم السياسي الأمريكي المسلم والمدافع عن حقوق الإنسان مالكوم إكس الذي قال الرئيس رجب طيب أردوغان سنخلد اسمه في أنقرة".

تأتي هذه الخطوة في فترة تشهد فيها العلاقات الأمريكية التركية توترا وبعد تغيير أسماء شوارع أخرى في أنقرة بدوافع سياسية.

وفي فبراير أطلقت البلدية على الشارع الذي توجد فيه السفارة الأمريكية الحالية اسم "غصن الزيتون" وهو الاسم الذي أطلقته تركيا على إحدى عملياتها العسكرية في سوريا.

وهناك خلاف بين تركيا والولايات المتحدة حول الدعم الذي تقدمه واشنطن لقوات تقودها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وتابعت رويترز أنه من المرجح أن تقابل الخطوة التركية برد فعل سلبي من قبل منتقدين في الولايات المتحدة يقولون إنه أثار مشاعر عرقية ومناوئة للولايات المتحدة.

ويبدو أن خلافا كبيرا بين أنقرة وواشنطن انتهى يوم الجمعة بالإفراج عن القس الأمريكي آندرو برانسون بعد عامين في السجن في تركيا وهو إجراء وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ”خطوة هائلة“ نحو علاقات أفضل بين البلدين.