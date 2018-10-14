صورة نادرة لثلاث ملوك سعوديين في ليلة ممطرة

القاهرة - مصراوي:

نشرت صحيفة صدى السعودية على حسابها في تويتر، صورة نادرة تجمع ثلاثة ملوك سعوديين في سيارة واحدة قبل نحو 46 عاما.

وأظهرت الصورة الملك فيصل في شارع الوزير بالرياض يرافقه كل من الملك عبد الله والملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك الأمير سلطان بن عبد العزيز.

والتقطت الصورة في مساء ممطر عام 1394هـ أي قبل 46 عاما تقريبا، وكان جميعهم داخل سيارة، في حين كان يصطف الجمهور على جانبي الطريق.