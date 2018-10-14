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صورة نادرة لثلاث ملوك سعوديين في ليلة ممطرة

11:04 ص الأحد 14 أكتوبر 2018
صورة نادرة لثلاث ملوك سعوديين في ليلة ممطرة

صورة نادرة تجمع ثلاث ملوك سعوديين في ليلة ممطرة

القاهرة - مصراوي:

نشرت صحيفة صدى السعودية على حسابها في تويتر، صورة نادرة تجمع ثلاثة ملوك سعوديين في سيارة واحدة قبل نحو 46 عاما.

وأظهرت الصورة الملك فيصل في شارع الوزير بالرياض يرافقه كل من الملك عبد الله والملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك الأمير سلطان بن عبد العزيز.

والتقطت الصورة في مساء ممطر عام 1394هـ أي قبل 46 عاما تقريبا، وكان جميعهم داخل سيارة، في حين كان يصطف الجمهور على جانبي الطريق.

تويتر صورة نادرة الملك فيصل الملك عبد الله الملك سلمان

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