قطر للبترول تتولى تشغيل حقل نفط" العد الشرقي" البحري العام المقبل

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت شركة قطر للبترول أنها ستتولى إدارة وتشغيل حقل نفط العد الشرقي - القبة الشمالية فور إنتهاء اتفاقية التطـوير والمشاركة بالإنتاج الموقعة مع شركة "أوكسيدنتال قطر للبترول المحدودة" في السادس من أكتوبر 2019.

وكانت قطر للبترول وأوكسيدنتال قطر وقعتا اتفاقية التطـوير والمشاركة بالإنتاج عام 1994 لتطوير الحقل البحري الذي اكتشف عام 1960، والذي يقع في المياه القطرية على بعد 85 كيلومتراً شرق الدوحة.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ، في بيان صحفي اليوم الإحد ، إن "تولي قطر للبترول إدارة حقل العد الشرقي - القبة الشمالية يؤكد قدرتها الفنية العالية على الإدارة المثلى لتطوير وإنتاج حقول النفط والغاز ويحقق أعلى قيمة للدولة".

وأشار إلى أن قطر للبترول ستعرض على موظفي أوكسيدنتال قطر الفرصة للانضمام إليها.