انفجار طائرة "إف-16" واحتراق أخرى في بلجيكا أثناء صيانة مدفع

بروكسل- أ ش أ:

أفاد مصدر عسكري في بلجيكا بانفجار مقاتلة من طراز "إف-16" واحتراق أخرى ، جراء إطلاق ميكانيكي طلقات نارية من "مدفع جاتلينج" عن طريق الخطأ خلال عملية صيانة.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، إن" الطائرة الأولى دمرت بشكل شبه كامل في الحادث، فيما احترقت الثانية التي كانت متوقفة بجانبها، وذلك بعدما أطلق ميكانيكي طلقات نارية عن طريق الخطأ".

وأوضح أن فنيين اثنين يعملان على متن طائرات تابعة للقوات الجوية البلجيكية أصيبا في الحادث، الذي وقع في قاعدة "فلورينز" الجوية، الواقعة على بعد 60 ميلا جنوب بروكسيل.

وكان موظفو الصيانة يقومون بإصلاح الطائرة "F-16" التي كانت متوقفة بالقرب من برج المراقبة، بعيدا عن أنظار المدفع، وهو الأمر الذي تسبب في الكارثة "غير المقصودة، وبعد نهاية الإصلاح تم تزويد الطائرتين بالوقود، من أجل القيام بمهمة تدريبية، إلا أن الحادث حال دون ذلك.

وجاءت الطلقات النارية من مدفع جاتلينج، عيار 20 ملم، القادر على إطلاق 6 آلاف طلقة نارية في الدقيقة.