رئيس الوزراء العراقي يجري عدة لقاءات لتشكيل الحكومة

بغداد (د ب أ)

أجرى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اليوم السبت، سلسلة لقاءات في مكتبه الجديد خارج المنطقة الخضراء، لتشكيل الحكومة وتدارس البرنامج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المُكلف "أن عبد المهدي باشر مهام أعماله في مكتبه خارج المنطقة الخضراء في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية في جانب الكرخ".

وأوضح البيان "أن رئيس الوزراء المكلف عقد سلسلة لقاءات داخل المبنى تتعلق بتشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي".

ولم يبق أمام رئيس الوزراء المكلف في إطار المهلة الدستورية البالغة 30 يوما ابتداء من الثاني من أكتوبر الجاري سوى أكثر من أسبوعين وعليه تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان العراقي.

وبحسب مصادر عراقية، فإن التشكيلة الوزارية تضم 22 وزيرا مقسمة كالتالي ثلاث حقائب وزارية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحقيبة واحدة للأقليات، و18حقيبة مناصفة بين تحالف الإصلاح والإعمار بزعامة كتلة سائرون المقربة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والنصف الثاني لتحالف البناء بزعامة تحالف الفتح الذي يقوده زعيم منظمة بدر هادي العامري.

ولم يسبق لأي رئيس وزراء عراقي بعد عام 2003 أن اتخذ مكتبا حكوميا لتشكيل الحكومة خارج أسوار المنطقة الخضراء المُحصنة التي استحدثت بعد الغزو الأمريكي لتكون مقرا للقوات الأمريكية وبعدها مقرا للحكومات والبرلمان العراقي ومنازل كبار المسؤولين العراقيين فضلا عن مقار السفارات الكبرى أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا.