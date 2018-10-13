الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

الجزائر - أ ش أ

اكتشف الجيش الجزائري، اليوم السبت، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بنادق وقذائف وذخيرة بمنطقة عين قزام بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد، بالإضافة إلى تدمير مخابئ للإرهابيين بولايتي باتنة وجيجل.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بعين قزام كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين مزودتين بمنظار، وستة قذائف "أر بي جي"، وقنبلة وبندقية وخمسة خزن و366 طلقة من مختلف الأعيرة .

وأضاف البيان أنه إثر عملية بحث وتفتيش بسيدي بلعباس (غرب) كشفت ودمرت مفرزة (دورية) للجيش سبعة مخابئ للإرهابيين، كما تم توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي باتنة وجيجل (شمال) .

وأشار البيان إلى أن حرس السواحل أحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ42 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بعنابة (شمال شرق) والطارف (شمال شرق) وعين تيموشنت (شمال)، فيما تم توقيف 16مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (غرب) وغرداية (وسط) والنعامة (شمال غرب) وورقلة (غرب).