متحدث حوثي: مقتل 17 مدنيا في غارتين للتحالف العربي غربي اليمن

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة للحوثيين مقتل 17 مدنيا على الأقل, وإصابة 20 آخرين اليوم السبت في غارتين جويتين، لطيران التحالف العربي، بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال يوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ الوطني( مشكلة من الحوثيين وحلفائهم)، إن "طيران التحالف شن غارتين على مدنيين يستقلون حافلتين، في منطقة جبل رأس بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلا على الأقل، وجرح آكثر من 20 آخرين، في حصيلة أولية".

وأفاد الحاضري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن بعض القتلى لم يتم التعرف على هويتهم، وأن من بينهم نساء وأطفال، متوقعا ازدياد عدد الضحايا.

وأوضح أن جميع المدنيين من النازحين.

وكانت أعداد من المدنيين قد سقطت جراء غارات جوية، شنتها مقاتلات التحالف العربي، على عدة مناطق في محافظة الحديدة، الواقعة في معظمها تحت سلطة الحوثيين.

ولَم تصدر قوات التحالف تعليقا حول هذه الغارات حتى الآن.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا، ضد الحوثيين، من أجل دعم الحكومة اليمنية الشرعية.