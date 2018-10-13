تحييد 6 إرهابيين في غارة تركية شمالي العراق

أنقرة - (د ب أ):

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 6 إرهابيين في غارة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني (بي. كيه. كيه) الانفصالي شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت،بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

وقالت هيئة الأركان إن قواتها الجوية شنّت أمس غارة على منطقة "الزاب" شمالي العراق.

وأوضحت أن الغارة أسفرت عن تحييد ستة إرهابيين كانوا يستعدون لاستهداف وحدات عسكرية تركية.

ويشن الجيش التركي هجمات تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل بلاده، وفي شمال العراق، ردا على هجمات الحزب منذ قرابة ثلاثة عقود، ما أسفر عن مقتل حوالي 40الف شخص ، بما في ذلك نساء وأطفال.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.