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تحييد 6 إرهابيين في غارة تركية شمالي العراق

11:41 ص السبت 13 أكتوبر 2018
تحييد 6 إرهابيين في غارة تركية شمالي العراق

أرشيفية

أنقرة - (د ب أ):

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 6 إرهابيين في غارة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني (بي. كيه. كيه) الانفصالي شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت،بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

وقالت هيئة الأركان إن قواتها الجوية شنّت أمس غارة على منطقة "الزاب" شمالي العراق.

وأوضحت أن الغارة أسفرت عن تحييد ستة إرهابيين كانوا يستعدون لاستهداف وحدات عسكرية تركية.

ويشن الجيش التركي هجمات تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل بلاده، وفي شمال العراق، ردا على هجمات الحزب منذ قرابة ثلاثة عقود، ما أسفر عن مقتل حوالي 40الف شخص ، بما في ذلك نساء وأطفال.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.

سلاح الجو التركي غارة جوية حزب العمال الكردستاني العراق

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مصادر: قوات سوريا الديمقراطية تتصدي لهجمات "داعش" في دير الزور
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