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مصادر: قوات سوريا الديمقراطية تتصدي لهجمات "داعش" في دير الزور

12:04 م السبت 13 أكتوبر 2018
مصادر: قوات سوريا الديمقراطية تتصدي لهجمات "داعش" في دير الزور

قوات سوريا الديمقراطية

دمشق - أ ش أ

أعلنت مصادر سورية، اليوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية تتصدي منذ عدة أيام لهجمات مضادة يشنها تنظيم "داعش" الإرهابي على مواقعها في محافظة دير الزور .

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن هذه المعارك اسفرت عن مقتل 37 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، فضلا عن مقتل 58 إرهابيا غالبيتهم في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن .

وتشن قوات سوريا الديمقراطية منذ الشهر الماضي هجوما ضد آخر معقل يتحصن فيه التنظيم الإرهابي في دير الزور شرق البلاد بدعم من التحالف الدولي ،إلا أن داعش بدأ يوم الأربعاء الماضي بشن هجمات مضادة ضد تلك القوات وتمكن من عرقلة تقدمها في المنطقة.

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قوات سوريا الديمقراطية داعش دير الزور دمشق التحالف الدولي

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