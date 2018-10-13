مصادر: قوات سوريا الديمقراطية تتصدي لهجمات "داعش" في دير الزور

دمشق - أ ش أ

أعلنت مصادر سورية، اليوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية تتصدي منذ عدة أيام لهجمات مضادة يشنها تنظيم "داعش" الإرهابي على مواقعها في محافظة دير الزور .

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن هذه المعارك اسفرت عن مقتل 37 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، فضلا عن مقتل 58 إرهابيا غالبيتهم في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن .

وتشن قوات سوريا الديمقراطية منذ الشهر الماضي هجوما ضد آخر معقل يتحصن فيه التنظيم الإرهابي في دير الزور شرق البلاد بدعم من التحالف الدولي ،إلا أن داعش بدأ يوم الأربعاء الماضي بشن هجمات مضادة ضد تلك القوات وتمكن من عرقلة تقدمها في المنطقة.