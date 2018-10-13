زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة سولاويسي الاندونيسية

جاكرتا- (د ب أ):

ذكرت هيئة الارصاد الجوية والجيوفزياء الاندونيسية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق جزيرة سولاويسي الاندونيسية.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو ،إنه لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا ولم يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عالية (تسونامي).

وأضاف أن الزلزال الذي وقع على عمق 97 كيلومترا، شعر به السكان لنحو خمس ثوان بمدينة بيتونج، في مقاطعة سولاويسي الشمالية الاندونيسية .

ووقع الزلزال حوالي ظهر اليوم (0400 بتوقيت جرينتش).

وكان زلزال عنيف، بقوة 7.4 درجة قد ضرب الجزء الغربي من سولاويسي، قبل أسبوعين، وتسبب في موجات تسونامي وتسييل التربة في مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى، بالاضافة إلى مناطق ساحلية مجاورة، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص ومازال الالاف في عداد المفقودين .