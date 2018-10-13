مقتل وإصابة أربعة دواعش في انفجار شرق أفغانستان

كونار- (د ب أ):

قتل إثنان وأصيب آخران مسلحين على الاقل، ينتمون إلى جماعة "خراسان" التابعة لتنظيم داعش، في انفجار ناجم عن عبوة ناسفة بإقليم كونار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم السبت.

وقال فيلق سلاب 201، التابع للجيش الافغاني في الشرق إن الحادث وقع أمس الجمعة قرب منطقة سوكي.

وأضاف البيان أن أربعة مسلحين من داعش كانوا منهمكين في زرع عبوة ناسفة على جانب طريق بالمنطقة، عندما وقع الانفجار، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وغالبا ما يستخدم مسلحو طالبان ومسلحون آخرون، من بينهم عناصر داعش العبوات الناسفة كسلاح ؛لاستهداف قوات الامن والمسؤولين الحكوميين.

غير أنه في معظم تلك الهجمات يقتل مدنيون عاديون، بينما في بعض الحالات تنفجر العبوات الناسفة عند قيام مسلحي طالبان بزرعها أو إعدادها.