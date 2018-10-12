وزير الدفاع البرتغالي يقدم استقالته

لشبونة (أ ش أ)

قدم وزير الدفاع البرتغالي، خوسيه ازيريدو لوبيز، استقالته، اليوم الجمعة، وسط تفاقم التداعيات المتلاحقة سياسياً وقانونياً حول سرقة أسلحة من المستودع الوطني العام الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن استقالة لوبيز تأتي بعد أيام من اعتراف مسؤول بارز بتلقيه معلومات سرية باليد من المحققين حول القضية المذكورة، وهو ما نفاه لوبيز لاحقاً، وأوضحت الشبكة أن استقالة وزير الدفاع البرتغالي تُعد الأخيرة في حملة اعتقالات عسكرية واتهامات وتسريبات مختلفة تتعلق بالقضية المذكورة.

ونشرت وسائل الإعلام البرتغالية الرسمية نبأ استقالة لوبيز الذي أشار فيه إلى أنه لا يريد أن يُساء إلى القوات المسلحة جراء هذه الاتهامات.