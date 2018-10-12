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أمير الكويت يعزي ترامب في ضحايا إعصار مايكل

09:46 م الجمعة 12 أكتوبر 2018
أمير الكويت يعزي ترامب في ضحايا إعصار مايكل

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، برقية عزاء إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ضحايا إعصار (مايكل)، الذي ضرب عدة مدن في الولايات المتحدة، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - عن خالص تعازيه وصادق مواساته، راجيًا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء، وبأن يتمكن المسؤولون الأمريكيون من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكي.

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إعصار مايكل أمير الكويت دونالد ترامب الشيخ صباح الأحمد

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