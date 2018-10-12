ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 7.. وإصابة مئات آخرين شرق قطاع غزة

القاهرة - مصراوي:

ارتفع عدد شهداء فلسطين اليوم الجمعة، إلى سبعة أشخاص، بعد استشهاد الشاب محمد عصام محمد عباس 21 عامًا، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الرأس شرق قطاع غزة، حسبما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى سبعة، بعد استشهاد الشاب الفلسطيني الأخير، في المواجهات الدائرة شرق قطاع غزة، وأصيب مئات آخرين، منهم 50 أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 3 وصفت جروحهم بالخطيرة، ومنهم 10 أطفال.