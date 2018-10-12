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بالفيديو.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف رئيس حركة حماس بقنابل غاز

09:21 م الجمعة 12 أكتوبر 2018
بالفيديو.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف رئيس حركة حماس بقنابل غاز

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف رئيس حركة حماس بقنا

كتب – مصراوي:

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، أثناء مشاركته في الجمعة التاسعة والعشرين من مسيرات العودة، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، بمشاركه الآف من المتظاهرين.
وبحسب فيديوهات وصور نشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، احتمى هنية ببعض المتظاهرين الذين التفوا حوله، وعالجوه من الغاز المسيل للدموع.
يشار إلى أن فعاليات جمعة "انتفاضة القدس"، أسفرت عن استشهاد سبعة مواطنين فلسطينيين، وإصابة 192 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس قنابل الغاز اسماعيل هنية
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