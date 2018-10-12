استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 60 آخرين في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

القاهرة - مصراوي:

ارتفع عدد شهداء فلسطين إلى خمسة فلسطينيين، وأصيب 60 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وبالاختناق، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، في المواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى خمسة، بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين، لم تعرف هوياتهم بعد، في المواجهات الدائرة شرق قطاع غزة، فيما أصيب 60 مواطنا آخرين، منهم 50 أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 3 وصفت جروحهم بالخطيرة، ومنهم 10 أطفال.