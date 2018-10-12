سفير السعودية في لندن: قلقون من اختفاء خاشقجي.. وننتظر نتائج التحقيق



القاهرة - مصراوي:

أوضح السفير السعودي في لندن، أنه يشعر بالقلق إزاء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد السفير، محمد بن نواف آل سعود، في مقابلة لـ "بي بي سي" أنه من المبكر التعليق على القضية في الوقت الحالي.

وأضاف بن نواف، أن التحقيق جاري حاليًا، وسيكون من المبكر التعليق قبل الاطلاع على النتائج النهائية للتحقيق.

وتابع، أن السعودية ترغب بمعرفة ما حدث لخاشقجي، معربًا عن أمله أن يقدم التحقيق إجابات قريبًا.

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده باسطنبول، لاستخراج بعض الأوراق الرسمية.

وأعلنت السعودية أن خاشقجي خرج من القنصلية، فيما أكدت خطيبته التركية أنه لم يخرج أبدًا وأنها انتظرته 11 ساعة بعد دخوله.