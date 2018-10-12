الصين تؤكد أهمية ربط استراتيجيات التنمية مع كازاخستان

بكين/دوشنبه - (أ ش أ):

حث رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" الصين وكازاخستان على ربط استراتيجيات التنمية بين البلدين، وإفساح المجال كاملا أمام مزايا التعاون في القدرات الصناعية، لتعزيز مشروعات التعاون القائمة ومواصلة استكشاف مجالات أخرى للتعاون.

جاء ذلك خلال اجتماع تشيانغ مع رئيس وزراء كازاخستان "باكتي جان ساجينتاييف" في (دوشنبه) عاصمة طاجيكستان، التي يزورها رئيس الوزراء الصيني للمشاركة في الاجتماع الـ17 لمجلس رؤساء حكومات منظمة شنجهاي للتعاون.

وقال تشيانغ –خلال اللقاء وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- إن الصين مستعدة للحفاظ على القوة الدافعة للتبادلات رفيعة المستوى مع كازاخستان، معربا عن أمله في أن يعمل البلدان على دعم الربط بين الموانيء في كل منهما وتوسيع التجارة والحماية المشتركة لنظام تجاري تعددي واقتصاد عالمي مفتوح، من أجل عودة النفع على البلدين والمنطقة.

من جانبه، قال رئيس وزراء كازاخستان "باكتي جان ساجينتاييف" إن بلاده مستعدة لتعزيز ربط استراتيجيات التنمية الخاصة بها مع تلك الخاصة بالصين، وتيسير تطوير الموانيء وزيادة حجم البضائع العابرة في كازاخستان، وتوسيع تصدير المنتجات الزراعية لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للطرفين.