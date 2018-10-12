زعيما روسيا وكوريا الشمالية يتبادلان التهاني بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية

موسكو - (أ ش أ):

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الجمعة، رسائل التهنئة؛ بمناسبة الذكرى السبعين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن كيم جونج أون أكد - في رسالته - إلى الرئيس الروسي أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تتطور على أساس مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمنفعة المتبادلة .

وأضاف أن هذا التقليد راسخ طيلة قرن من الزمن، معربا عن أمله في أن تستمر العلاقات بين البلدين بالتطور بثبات وبشكل بناء، وفقا "لمتطلبات العصر الجديد و مصالح شعبي البلدين".

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته التامة باستمرار روسيا وكوريا الشمالية في تقوية العلاقات بينهما، بما يشمل تطوير المشاريع بمشاركة كوريا الجنوبية، ويسهم في تلبية مصالح شعبي البلدين وتعزيز السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.