تركيا تعلن تشكيل طاقم مشترك مع السعودية للتحقيق في اختفاء خاشقجي

اسطنبول/واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة التركية، يوم الخميس، أن طاقما تركيا سعوديا مشتركا سوف يحقق، بناء على طلب الرياض، في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه "تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي".

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر تركية مطلعة، أن مدعي عام إسطنبول سيواصل تحقيقاته حول القضية ذاتها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن الحكومة الأمريكية قلقة للغاية بشأن الوضع، لكنها قالت إنها ستنتظر نتائج التحقيق.

وأضافت أن السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عاد إلى السعودية، موضحة أنه عندما يعود إلى الولايات المتحدة، "نتوقع المزيد من المعلومات".

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول الأسبوع الماضي لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.