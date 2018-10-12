كولومبيا تمنح السياسي الفنزويلي المنشق خوليو بورخيس صفة "لاجئ"

بوجوتا - (د ب أ):

منحت كولومبيا صفة "لاجئ" للمنشق الفنزويلي خوليو بورخيس، الذي تتهمه كاراكاس بتدبير هجوم بطائرات مُسيّرة على الرئيس نيكولاس مادورو في أغسطس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الخميس إن لجنة وطنية مكلفة بتحديد وضع اللاجئين درست طلب بورخيس و"بعد تحليل الوثائق ومراعاة العوامل الواضحة اعتبرت مخاوف الاضطهاد التي ذكرها مقدم الطلب مبررة".

وتتهم حكومة مادورو بورخيس، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، بتدبير هجوم في الرابع من أغسطس أصيب فيه العديد من جنود الحرس الوطني.

وكان بورخيس في كولومبيا منذ فبراير.

ورفضت بوجوتا طلب تسليم ذلك السياسي المنشق، سبق أن قدمته كاراكاس.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في سبتمبر: "لن نسلم شخصا مضطهدا سياسيا حتى يمكن لدكتاتورية أن تسيء استغلال حقوقه الانسانية."