رئيس وزراء جورجيا يؤكد عزم بلاده على الفوز بعضوية "الناتو" والاتحاد الأوروبي

واشنطن (د ب أ)

قال رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه اليوم الخميس، إن جورجيا التي خاضت حربا ضد روسيا عام 2008 بسبب أراضيها التي انفصلت عنها بمساندة موسكو، عازمة على الفوز بعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

وأضاف باختادزه في حديث مع تليفزيون بلومبرج اليوم الخميس: "أولويتنا القصوى، هي الفوز بالعضوية الكاملة بكل من الاتحاد الأوروبي والناتو".

وأضاف باختادزه :" عضوية جورجيا في الناتو ستجعل المنطقة أكثر استقرارا وأكثر ازدهارا".

ويعد التوسع المنتظم نحو الشرق للحلف الغربي، الذي تقوده الولايات المتحدة، هو المصدر الرئيسي للخلاف مع روسيا.

وكانت دولة مونتنجرو أو الجبل الأسود التي تقع في البلقان، هي آخر دولة تنضم للناتو العام الماضي.

وتسعى جورجيا وأوكرانيا اللتان كانتا ضمن دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهما في حالة نزاع حاليا مع روسيا، إلى الحصول على عضوية الناتو منذ نحو عقد من الزمان.

وعلى الرغم من أن الناتو قام بتقوية وتوثيق علاقاته مع الدولتين، إلا إنه لم يحدد موعدا لضمهما إليه.