ترامب "متفائل" إزاء فرص احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مقاعد الكونجرس

واشنطن (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تفاؤله إزاء فرص احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مقاعد الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب خلال انتخابات التجديد النصفى التي ستجرى في السادس من نوفمبر المقبل.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن ترامب أكد أن الجمهوريين يتسمون بالنشاط المفعم نتيجة لتصديق مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا على تعيين مرشحه بريت كافانو في المحكمة العليا رغم ما أثير عن تورطه في فضائح جنسية، فضلا عن القوة التي اكتسبها الاقتصاد الأمريكي.

وتابع ترامب "إن أداء الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفى سيكون طيبا، واعتقد أن النجاح سيكون حليفنا".

وحول إمكانية سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس خلال الانتخابات القادمة، قال ترامب "سوف يتعين علينا في هذه الحالة أن نخوض حربا ضروسا على مدار العامين القادمين، نظرا لوجود حفنة من الكارهين لنا ولسياساتنا".

يشار إلى أن استطلاعات الرأي الأمريكية أظهرت عدم رضاء الناخبين الأمريكيين بشكل متزايد عن أداء ترامب الرئاسي.