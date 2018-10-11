إدانة عناصر إرهابية بالهجوم على مراكز للجيش في لبنان

بيروت (د ب أ)

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان اليوم الخميس، حكما بالأشغال الشاقة بحق سوري ورفاقه، متهمين بالانتماء الى مجموعة إرهابية، وشن هجوم واسع على مراكز تابعة للجيش ودورياته الموجودة في عرسال في 2 أغسطس 2014. مما أدى إلى "استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين، وإصابة آخرين".

وتضمنت الاتهامات ايضا إحراق مراكز عسكرية وأمنية، والاستيلاء على آليات تابعة للجيش وأعتدة عسكرية وخطف عدد من عناصر الجيش والقوى الأمنية. كما أقدم (السوري المدعو) عماد جمعة على مراقبة دوريات الجيش وثكناته ومراكزه، وكيفية تحرك عناصره.

وقضت المحكمة العسكرية بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة في حق كل من السوريين: عماد جمعة، وخمسة آخرين وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتغريم كل منهم مبلغ مليون و400 ألف ليرة لبنانية.

وقضت المحكمة أيضا بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة عشر سنوات بحق سوري ولبناني آخرين "وتجريدهما من حقوقهما المدنية، وتغريم كل منهما بمبلغ مليون و400 ألف ليرة"، والأشغال الشاقة خمس سنوات بحق أربع سوريين آخرين ولبناني.

وكان الجيش اللبناني قد حرّر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس 2017.

ومن ناحية أخرى، أوقفت وحدات الجيش اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية 2135 شخصاً من جنسيات متنوعة، خلال سبتمبر الماضي، لتورّطهم في جرائم مختلفة.