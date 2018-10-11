حماس تتشاور مع الفصائل الفلسطينية بشأن احتجاجات مسيرات العودة في غزة

غزة (د ب أ)

أجرت حركة "حماس" مشاورات منفصلة مع الفصائل الفلسطينية بشأن احتجاجات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة وإسرائيل.

وذكرت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المشاورات ضمت الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وشخصيات مستقلة.

وحسب الحركة تناولت المشاورات "آفاق مسيرات العودة وكسر الحصار والجهود المبذولة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، وسبل مواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، وعلى رأسها رفض صفقة القرن" الأمريكية.

وأضافت "كما ناقشت المشاورات سبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الكاملة، وذلك في أجواء من الأخوة والحرص الكبير على المصلحة الوطنية ومستقبل القضية الوطنية".

وذكر البيان أن قيادة حماس أطلعت خلال اللقاءات الفصائل الفلسطينية على نتائج زيارتها مؤخرا إلى مصر، واجتماعاتها مع القيادة المصرية.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه "أحبط" نفقا أرضيا تم حفره على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وحمل حماس المسئولية عنه.

وذكر الجيش في بيان له أنه"احباط" في العام الأخير 15 نفقا مع قطاع غزة، مشيرا إلى امتلاكه "آلية عمل تكنولوجية متقدمة لاكتشاف ومعالجة وإحباط أنفاق هجومية ودفاعية تابعة لحماس".

ولم تعقب حماس على إعلان الجيش الإسرائيلي.