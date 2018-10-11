العالم في صور: إعصار مايكل يجتاح فلوريدا.. والبابا فرانسيس يرافق المهاجرين

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، صورًا حول العالم، من إعصار مايكل في الولايات المتحدة، لرحلة بابا الفاتيكان مع المهاجرين، وحتى المعارضة السورية في إدلب.